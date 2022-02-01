ЕС ввел санкции против Ростеха, "Иркута", РЖД и других предприятий

Фото: © РИА Новости / Сергей МамонтовЕвросоюз расширил санкционные списки в отношении российских компаний, включив в них, в частности, корпорацию "Иркут", КамАЗ и РЖД. Об этом говорится в документе, опубликованном в Официальном журнале ЕС, передает РИА Новости.Под санкции также попали Совкомфлот и Объединенная судостроительная корпорация. Новые ограничения вводятся также в отношении порта в Новороссийске, Ростеха и ПО "Севмаш".В списке также значатся ОАО "Сириус", ОАО "Станкоинструмент", ОАО "Химкомпозит", концерн "Калашников", Тульский оружейный завод, НПК "Технология машиностроения", ОАО "Высокоточные комплексы", концерн "Алмаз Антей", НПО "Базальт", Адмиралтейские верфи, Александровский научно-исследовательский технологический институт НИТИ, ООО "Аргут".Кроме того, в списках фигурируют министерство обороны России, Центр связи Минобороны, Управления делами Президента России, Специальный летный отряд "Россия" Управления делами Президента, Служба внешней разведки, Ракетно-космический центр – Прогресс, Центр криминалистики Главного управления МВД по Нижегородской области, Комсомольск-на-Амуре авиационная производственная организация (КнААПО, производители самолетов "СУ"), Московский физико-технический институт.Санкции введены и против компании Промтех-Дубна, Рособоронэкспорта, "Оборонпрома", Ростеха и Ростех Азимута, корпорации "МиГ", авиакомпании "Сухой" и "Гражданских самолетов Сухого", ОАО "Туполев", ОЭК-Сатурна, Объединенной авиастроительной корпорации, Объединенной двигателестроительной корпорации, Объединенной приборостроительной корпорации, ПО "Севмаш" и УралВагонЗавода.Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции, задачи которой — демилитаризация и денацификация Украины. Глава государства назвал целью операции защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду. В российском Министерстве обороны позднее подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам на территории Украины — только по военной инфраструктуре; мирному населению ничего не угрожает.После этого западные страны ввели против России новые санкции, которые касаются преимущественно банковского сектора, крупных бизнесменов и государственных чиновников.