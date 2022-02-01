Источник: Болгария, Польша и Чехия запретили полеты российским компаниям

"Болгария, Польша и Чехия прислали НОТАМ (уведомление - ред.) о закрытии воздушного пространства", - сказал источник.

Фото: © РИА Новости / Владимир СергеевБолгария, Польша и Чехия уведомили российские авиакомпании о закрытии своего воздушного пространства, сообщил РИА Новости источник, близкий к одной из российских авиакомпаний.Болгария, Чехия и Польша ранее сообщили, что с 26 февраля закрывают свое воздушное пространство для российских самолетов в связи со специальной военной операцией РФ по демилитаризации Украины.