Украинский кризис продлится долго, заявил Макрон

"Если сегодня утром я могу сказать вам одну вещь, так это то, что эта война будет длится долго… Этот кризис будет продолжаться, эта война будет продолжаться, и все это будет иметь долгосрочные последствия", — сказал Макрон на ежегодной французской сельскохозяйственной выставке на западе Парижа.

Фото: © РИА Новости / Сергей ГунеевПрезидент Франции Эммануэль Макрон полагает, что украинский кризис продлится долго, и призвал готовиться к этому, передает РИА Новости.Он призвал французов быть готовыми к этому."Мы находимся в процессе разработки плана устойчивости, сначала для обеспечения ресурсами наших секторов… и обеспечения долгосрочных ответных мер", - добавил французский лидер.