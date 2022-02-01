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Украинский кризис продлится долго, заявил Макрон

root Сегодня, 12:000Новости
Украинский кризис продлится долго, заявил Макрон
Фото: © РИА Новости / Сергей Гунеев
Президент Франции Эммануэль Макрон полагает, что украинский кризис продлится долго, и призвал готовиться к этому, передает РИА Новости.
"Если сегодня утром я могу сказать вам одну вещь, так это то, что эта война будет длится долго… Этот кризис будет продолжаться, эта война будет продолжаться, и все это будет иметь долгосрочные последствия", — сказал Макрон на ежегодной французской сельскохозяйственной выставке на западе Парижа.

Он призвал французов быть готовыми к этому.
"Мы находимся в процессе разработки плана устойчивости, сначала для обеспечения ресурсами наших секторов… и обеспечения долгосрочных ответных мер", - добавил французский лидер.

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