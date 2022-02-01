В Севастополь доставили более 80 украинских пограничников, сдавшихся в плен
Более 80 украинских пограничников с острова Змеиный, сдавшихся в плен, доставлены в Севастополь, сообщил заместитель командующего ЧФ по материально техническому обеспечению генерал майор Михаил Ясников.
"Сегодня в Севастополь на спасательном буксире "Шахтер" доставлена группа военнослужащих с острова Змеиный в количестве 82 человек, которые сложили оружие и приняли решение возвратиться к своим семьям", - сказал журналистам Ясников.
По его словам, моряки Черноморского флота с уважением отнеслись к решению украинских пограничников. Для них проработали безопасный коридор для выхода из района проведения операции.
"После прохождения кратковременных юридических процедур, согласований с украинской стороной, военнослужащие ВСУ будут отправлены домой на Украину на подготовленных для этих целей автобусах", - сказал Ясников.
По его словам, украинские военные не обращались за медицинской помощью. "Но если таковые возникнут, вся необходимая помощь им будет оказана. Украинские военнослужащие обеспечены сухими пайками и бутилированной водой на весь период передвижения до конечного пункта передвижения на территорию Украины", - сказал Ясников.
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