В Севастополь доставили более 80 украинских пограничников, сдавшихся в плен

"Сегодня в Севастополь на спасательном буксире "Шахтер" доставлена группа военнослужащих с острова Змеиный в количестве 82 человек, которые сложили оружие и приняли решение возвратиться к своим семьям", - сказал журналистам Ясников.

"После прохождения кратковременных юридических процедур, согласований с украинской стороной, военнослужащие ВСУ будут отправлены домой на Украину на подготовленных для этих целей автобусах", - сказал Ясников.

Фото: © РИА Новости / Константин МихальчевскийБолее 80 украинских пограничников с острова Змеиный, сдавшихся в плен, доставлены в Севастополь, сообщил заместитель командующего ЧФ по материально техническому обеспечению генерал майор Михаил Ясников.По его словам, моряки Черноморского флота с уважением отнеслись к решению украинских пограничников. Для них проработали безопасный коридор для выхода из района проведения операции.По его словам, украинские военные не обращались за медицинской помощью. "Но если таковые возникнут, вся необходимая помощь им будет оказана. Украинские военнослужащие обеспечены сухими пайками и бутилированной водой на весь период передвижения до конечного пункта передвижения на территорию Украины", - сказал Ясников.