Медведев высказался о санкциях Евросоюза против членов Совбеза
Операция по защите Донбасса будет проведена в полном объёме, "эти чудесные запреты" ничего не изменят, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев касательно введенных санкций, передает РИА Новости.
"Сначала о главном. Эти чудесные запреты, конечно, ничего не изменят. Это даже невежественным людям в госдепе понятно. Включая и решение о проведении военной операции по защите Донбасса. Она будет проведена в полном объёме", - написал Медведев на своей странице "ВКонтакте".
Зампредседателя Совбеза также добавил, что операция будет проведена до достижения всех результатов, о которых сказал президент России, "ни больше и ни меньше".
В субботу Евросоюз внес в санкционные списки Дмитрия Медведева, Михаила Мишустина, Владимира Колокольцева и Сергея Иванова. Об этом говорится в документе, опубликованном в официальном журнале Евросоюза. Как ранее заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, ограничения ЕС будут такими же, как по другим физлицам, которые находятся в списках: они касаются заморозки активов.
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