Медведев высказался о санкциях Евросоюза против членов Совбеза

"Сначала о главном. Эти чудесные запреты, конечно, ничего не изменят. Это даже невежественным людям в госдепе понятно. Включая и решение о проведении военной операции по защите Донбасса. Она будет проведена в полном объёме", - написал Медведев на своей странице "ВКонтакте".

Фото: © РИА Новости / Юлия ЗыряноваОперация по защите Донбасса будет проведена в полном объёме, "эти чудесные запреты" ничего не изменят, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев касательно введенных санкций, передает РИА Новости.Зампредседателя Совбеза также добавил, что операция будет проведена до достижения всех результатов, о которых сказал президент России, "ни больше и ни меньше".В субботу Евросоюз внес в санкционные списки Дмитрия Медведева, Михаила Мишустина, Владимира Колокольцева и Сергея Иванова. Об этом говорится в документе, опубликованном в официальном журнале Евросоюза. Как ранее заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, ограничения ЕС будут такими же, как по другим физлицам, которые находятся в списках: они касаются заморозки активов.