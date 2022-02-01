Киев отказался от переговоров с Москвой

«Вчера днем в связи с ожидавшимися переговорами с украинским руководством верховный главнокомандующий и президент России отдал приказ о приостановке продвижения основных сил российских войск», — заявил пресс-секретарь российского лидера.

Фото: © РИА Новости / Сергей ГунеевПрезидент России Владимир Путин вчера приказал приостановить операцию армии на Украине в ожидании переговоров, но Киев отказался от этого, и продвижение основных сил продолжилось, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.Однако, отметил Песков, в связи с тем, что украинская сторона отказалась от переговоров, продвижение российских подразделений продолжилось днем 26 февраля «в соответствии с планом проведения операции».