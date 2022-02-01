Регистрация  ::  Войти

Авторизация


Забыли пароль?
Власть
Экономика
Соц сфера
Проблема
Память
Луганщина
Духовность
Здоровье
Образование
Культура
ЖКХ
Семья
Сегодня

Киев отказался от переговоров с Москвой

Sergey Сегодня, 16:1545Новости
Киев отказался от переговоров с Москвой
Фото: © РИА Новости / Сергей Гунеев
Президент России Владимир Путин вчера приказал приостановить операцию армии на Украине в ожидании переговоров, но Киев отказался от этого, и продвижение основных сил продолжилось, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
«Вчера днем в связи с ожидавшимися переговорами с украинским руководством верховный главнокомандующий и президент России отдал приказ о приостановке продвижения основных сил российских войск», — заявил пресс-секретарь российского лидера.

Однако, отметил Песков, в связи с тем, что украинская сторона отказалась от переговоров, продвижение российских подразделений продолжилось днем 26 февраля «в соответствии с планом проведения операции».

Метки: {keywords}

  • Распечатать

Ссылки на материал


html-cсылка:

BB-cсылка:

Прямая ссылка:

Ссылки по теме: