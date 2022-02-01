С сегодняшнего дня в Луганской области вводится комендантский час с 17:00 до 7:00

На территории всей Луганской области вводится комендантский час, который начнет действовать уже с 26 февраля. Об этом сообщил Сергей Гайдай, председатель Луганской ОГА.В распоряжении говорится, что время действия ограничений с 17:00 до 7:00. Предварительно, будет действовать она в течение 30 суток.На улицах в это время могут находиться лишь по служебным удостоверениям работники Луганской облгосадминистрации, руководители военных, военно-гражданских администраций населенных пунктов, органов местного самоуправления и определенные по их распоряжению должностные лица, а также представители правоохранительных органов, органов военного управления, воинских частей и подразделений ВСУ.Также сообщалось, что в Киеве комендантский час продлили. Ограничения будут действовать с 17:00 до 6:00 до 28 февраля.Новости Украины - Сегодня, 16:06 109