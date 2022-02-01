На сколько времени хватит продуктов в супермаркетах сети АТБ



«Компания имеет достаточное количество товарных остатков для обеспечения потребительского спроса в случае его увеличения. Логистическая и транспортная инфраструктура компании находится под личным контролем руководоства», — говорится в заявлении директора по маркетингу в АТБ-Маркет Валерия Бондаря.





«Просим планировать покупки раньше времени и реализовывать их в светлое время суток! Обращаемся и призываем всех наших покупателей, коллег и партнеров: сохраняйте спокойствие и не поддавайтесь панике, — отметили в АТБ. — Магазины торговой сети «АТБ» обеспечены товарами всех категорий в полном объеме», — пишут в сообщении торговой сети.

