На сколько времени хватит продуктов в супермаркетах сети АТБ
В частности, торговая сеть АТБ заявила, что супермаркеты на мирной территории оперативно реагируют на запросы покупателей. В магазинах мониторят ситуацию, и не только с продовольственными поставками, но также и в сфере безопасности сотрудников магазинов и покупателей.
В частности, торговая сеть АТБ заявила, что супермаркеты на мирной территории оперативно реагируют на запросы покупателей. В магазинах мониторят ситуацию, и не только с продовольственными поставками, но также и в сфере безопасности сотрудников магазинов и покупателей.
«Компания имеет достаточное количество товарных остатков для обеспечения потребительского спроса в случае его увеличения. Логистическая и транспортная инфраструктура компании находится под личным контролем руководоства», — говорится в заявлении директора по маркетингу в АТБ-Маркет Валерия Бондаря.
В АТБ также говорят, что почасовой мониторинг ситуации позволяет оперативно реагировать и обеспечивать магазины сети продовольствием. Магазины сети будут и далее заботиться о том, чтобы обеспечивать людей продовольствием. Они работают с 8:00 до 20:00.
Однако в зависимости от ситуации они могут менять графики своей работы. Поэтому покупателей просят реагировать на эти изменения с пониманием.
В частности, торговая сеть АТБ заявила, что супермаркеты на мирной территории оперативно реагируют на запросы покупателей. В магазинах мониторят ситуацию, и не только с продовольственными поставками, но также и в сфере безопасности сотрудников магазинов и покупателей.
«Компания имеет достаточное количество товарных остатков для обеспечения потребительского спроса в случае его увеличения. Логистическая и транспортная инфраструктура компании находится под личным контролем руководоства», — говорится в заявлении директора по маркетингу в АТБ-Маркет Валерия Бондаря.
В АТБ также говорят, что почасовой мониторинг ситуации позволяет оперативно реагировать и обеспечивать магазины сети продовольствием. Магазины сети будут и далее заботиться о том, чтобы обеспечивать людей продовольствием. Они работают с 8:00 до 20:00.
Однако в зависимости от ситуации они могут менять графики своей работы. Поэтому покупателей просят реагировать на эти изменения с пониманием.
Новости Украины - Сегодня, 15:45 242
«Просим планировать покупки раньше времени и реализовывать их в светлое время суток! Обращаемся и призываем всех наших покупателей, коллег и партнеров: сохраняйте спокойствие и не поддавайтесь панике, — отметили в АТБ. — Магазины торговой сети «АТБ» обеспечены товарами всех категорий в полном объеме», — пишут в сообщении торговой сети.
«Просим планировать покупки раньше времени и реализовывать их в светлое время суток! Обращаемся и призываем всех наших покупателей, коллег и партнеров: сохраняйте спокойствие и не поддавайтесь панике, — отметили в АТБ. — Магазины торговой сети «АТБ» обеспечены товарами всех категорий в полном объеме», — пишут в сообщении торговой сети.
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