Украина отказалась от переговоров, военная операция России продолжается, — Песков
Президент России Владимир Путин накануне дал приказ о приостановке продвижения российских войск в Украине из-за предложения Киева начать переговоры, однако украинская сторона отказалась от диалога, и военная операция возобновилась. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».
«Вчера днем в связи с ожидавшимися переговорами с украинским руководством верховный главнокомандующий и президент России отдал приказ о приостановке продвижения основных сил российских войск», — заявил Песков.
«Поскольку по сути украинская сторона отказалась от переговоров, сегодня днем возобновилось продвижение основных российских сил в соответствии с планом проведения операции», — добавил Песков.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский обратился к Путину с предложением начать переговоры, чтобы «остановить гибель людей».
В ответ в Кремле заявили о готовности направить в Минск российскую делегацию для переговоров с Украиной.
«Вчера днем в связи с ожидавшимися переговорами с украинским руководством верховный главнокомандующий и президент России отдал приказ о приостановке продвижения основных сил российских войск», — заявил Песков.
«Поскольку по сути украинская сторона отказалась от переговоров, сегодня днем возобновилось продвижение основных российских сил в соответствии с планом проведения операции», — добавил Песков.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский обратился к Путину с предложением начать переговоры, чтобы «остановить гибель людей».
В ответ в Кремле заявили о готовности направить в Минск российскую делегацию для переговоров с Украиной.
Новости в Мире - Сегодня, 15:32 358
«Изначально президент РФ Владимир Путин говорил о том, что целью операции является помощь ЛНР и ДНР, в том числе путем демилитаризации и денацификации Украины. А это, собственно, и является неотъемлемым компонентом нейтрального статуса», — говорил Песков.
«Изначально президент РФ Владимир Путин говорил о том, что целью операции является помощь ЛНР и ДНР, в том числе путем демилитаризации и денацификации Украины. А это, собственно, и является неотъемлемым компонентом нейтрального статуса», — говорил Песков.
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