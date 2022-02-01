Информацию о глобальном отключении мобильной связи в Украине опровергли в Госспецсвязи



«Сети мобильных операторов работают стабильно, возможные перебои связаны с перегрузкой этих сетей. В районах, где происходят боевые действия, могут быть повреждения, в таком случае сети будут восстанавливаться при первой возможности после завершения боевых действий», — говорится в сообщении.



Государственная служба специальной связи и защиты информации как администратор связи уверяет, что информация о планах отключить связь в Украине не соответствует действительности. Об этом сообщает пресс-служба Госспецсвязи.Как отметили в Госспецсвязи, на данный момент информации о существенных повреждениях, которые делают невозможным работу сетей, нет. Новости Украины - Сегодня, 15:15 187