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Сегодня

В офисе президента Украины объяснили отказ Киева от переговоров

Sergey Сегодня, 17:4516Новости
В офисе президента Украины объяснили отказ Киева от переговоров
Фото: © REUTERS / Valentyn Ogirenko
Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Киев отказался от переговоров с РФ, потому что не устроили условия, передает РИА Новости.
"Только что мне стало известно, что Украина отказалась от переговоров. Потому что условия, которые переделала через посредников российская сторона, нас не удовлетворяют. Это была попытка принудить нас к капитуляции. Мы передали им сигнал, что условия возможного мирного договора возможны на условиях Киева, а не Москвы", - приводит издание Страна.ua слова Арестовича.

На вопрос издания, какие именно условия предложила Россия, он отвечать отказался.

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