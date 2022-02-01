В офисе президента Украины объяснили отказ Киева от переговоров
Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Киев отказался от переговоров с РФ, потому что не устроили условия, передает РИА Новости.
"Только что мне стало известно, что Украина отказалась от переговоров. Потому что условия, которые переделала через посредников российская сторона, нас не удовлетворяют. Это была попытка принудить нас к капитуляции. Мы передали им сигнал, что условия возможного мирного договора возможны на условиях Киева, а не Москвы", - приводит издание Страна.ua слова Арестовича.
На вопрос издания, какие именно условия предложила Россия, он отвечать отказался.
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