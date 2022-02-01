Зеленский опубликовал пост о запрете прохода кораблей России через проливы

"Благодарю моего друга, президента Турции Эрдогана, и народ Турции за их решительную поддержку. Запрет на проход военных кораблей РФ в Черное море и значительная военная и гуманитарная поддержка Украине чрезвычайно важны сегодня. Народ Украины этого никогда не забудет", - говорится в сообщении Зеленского на странице в сети микроблогов Twitter.

Фото: © AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский опубликовал заявление на тему запрета прохода кораблей РФ через проливы в Турции, не указав, принято ли такое решение президентом Турции Тайипом Эрдоганом или нет, подтверждения турецкой стороны на данный момент нет, передает РИА Новости.Ранее посол Украины в Турции Василий Бондарь заявил, что Киев требует от Анкары закрыть проливы для российских кораблей. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция может закрыть проливы Босфор и Дарданеллы для прохода российских военных кораблей, но у российской стороны будет право на возвращение своего флота на базу.Конвенцию Монтре приняли в 1936 году. Она сохраняет за торговыми судами свободу прохода через проливы как в мирное, так и в военное время, но режимы для всех разные. При этом документ ограничивает пребывание в Черном море военных кораблей нечерноморских государств сроком в три недели. В чрезвычайных ситуациях Турция имеет право запретить или ограничить проход военных через Босфор и Дарданеллы.