В Дублине облили краской и сорвали герб с посольства России

"Герб России на здании посольства в четверг облили краской, а в пятницу - сорвали герб. Само здание не повреждено", - сказал он.

"Около посольства уже третий день проходят манифестации, в которых участвуют преимущественно представители украинской общины в Ирландии. Они порой настроены достаточно агрессивно. Полиция Ирландии оказывает содействие в поддержании порядка. На данный момент обстановка достаточно напряженная, вокруг посольства идёт манифестация, о будущих акциях протеста у нас информации нет", - заключил представитель дипмиссии.

Фото: © РИА Новости / Алексей КуденкоВ Дублине облили краской и сорвали герб с посольства РФ, сообщил РИА Новости пресс-атташе дипмиссии Никита Исакин.Кроме того, представитель посольства сообщил, что накануне произошёл инцидент с машиной советника-посланника дипмиссии. На видео инцидента в соцсетях видно, что протестующие пытались заблокировать автомобиль, накрыть лобовое стекло украинским флагом, а также облили машину водой. Исакин уточнил, что с советником-посланником все в порядке.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи".По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.