Ситуация в Харькове. Рассказ очевидца. Очереди в аптеку больше чем за хлебом. ВИДЕО



Очень благодарны ему за это. Если вы хотите рассказать о ситуации пишите нам на почту [email protected]

Сообщение приводим без изменений.

«Воюют на окраинах и где-то в городе. Ездят танки и военные.

У метро за хлебом стоял 2 часа в очереди. 1 час за молочкой. Все не рассказать. Из дома ушёл в 10 утра, вернулся в 3 часа дня. Везде пешком. Транспорт ходит, но не часто и только городской.

Прямо сейчас слышим отчётливо взрывы, работа градов и гаубиц. Где-то иногда автоматные очереди.

Теперь по делу:

Купил мешок картохи 25 кг. 4 булки белого хлеба, 4 половинки чёрного. 5 кг говядины. Сала 0.8 кг. Молочки 2 литра молока. 4 ёгурта. Наполнитель для горшка кота и 10 пакетиков еды для него. 8 пачек сигарет — случайно. Консервы и по мелочи.

Цены местами завышены. Видел драку за муку. Ещё раз всего не рассказать.

На дорогах пусто. Особенно там где раньше были пробки это выглядит не привычно. На улицах тоже уже пусто.

Паника присутствует повсюду. Очереди в аптеки больше чем за хлебом. В магазинах быт химии выгребли все средства личной гигиены, остались только освежители воздуха и доместос.

Мелкие рынки закрыты. Заправки, почти все магазины закрыты.

Забыл добавить хлеб гребут по 10-20 булок.

Люди без масок — эпидемия закончилась?» Новости Харькова - Сегодня, 16:33 756 Наш подписчик из Харькова рассказал, что происходит сегодня в городе и как выживают местные жители. Сейчас в его двухкомнатной квартире две семьи: 4 взрослых, трое детей и кошка. Друзья перебрались с окраины города, где уже два дня назад оставаться стало опасно. На ночь и при звуках сирены спускались в подвал дома, где жители самостоятельно оборудовали убежище.Очень благодарны ему за это. Если вы хотите рассказать о ситуации пишите нам на почту [email protected]Сообщение приводим без изменений.«Воюют на окраинах и где-то в городе. Ездят танки и военные.У метро за хлебом стоял 2 часа в очереди. 1 час за молочкой. Все не рассказать. Из дома ушёл в 10 утра, вернулся в 3 часа дня. Везде пешком. Транспорт ходит, но не часто и только городской.Прямо сейчас слышим отчётливо взрывы, работа градов и гаубиц. Где-то иногда автоматные очереди.Теперь по делу:Купил мешок картохи 25 кг. 4 булки белого хлеба, 4 половинки чёрного. 5 кг говядины. Сала 0.8 кг. Молочки 2 литра молока. 4 ёгурта. Наполнитель для горшка кота и 10 пакетиков еды для него. 8 пачек сигарет — случайно. Консервы и по мелочи.Цены местами завышены. Видел драку за муку. Ещё раз всего не рассказать.На дорогах пусто. Особенно там где раньше были пробки это выглядит не привычно. На улицах тоже уже пусто.Паника присутствует повсюду. Очереди в аптеки больше чем за хлебом. В магазинах быт химии выгребли все средства личной гигиены, остались только освежители воздуха и доместос.Мелкие рынки закрыты. Заправки, почти все магазины закрыты.Забыл добавить хлеб гребут по 10-20 булок.Люди без масок — эпидемия закончилась?» Новости Харькова - Сегодня, 16:33 756

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