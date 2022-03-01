Шойгу озвучил главную задачу спецоперации на Украине

Российская армия будет проводить специальную военную операцию на Украине вплоть до достижения поставленных целей. Об этом заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу. «Группировка Вооруженных сил Российской Федерации продолжит проведение специальной военной операции до достижения поставленных целей», – сказал Шойгу на селекторном совещании во вторник.Защита России от военной угрозы со стороны Запада является главной задачей специальной операции на Украине, заявил глава Минобороны. «Главное для нас – защитить Российскую Федерацию от военной угрозы, создаваемой странами Запада, которые пытаются использовать украинский народ в борьбе против нашей страны», – сказал он. Глава Минобороны обратил внимание на то, что российские военные не оккупируют украинскую территорию и принимают все меры для сохранения жизни и безопасности мирных жителей. «Подчеркну, что удары наносятся только по военным объектам и исключительно высокоточным оружием», – добавил Сергей Шойгу.Украинская сторона в ходе боевых столкновений размещает реактивные системы залпового огня, орудия и крупнокалиберные минометы во дворах жилых домов, вблизи школ и детских садов, использует мирных граждан в качестве живого щита, заявил Шойгу. «В ходе боевых столкновений украинская сторона не гнушается использовать мирных граждан в качестве живого щита. Реактивные системы залпового огня, орудия, крупнокалиберные минометы размещаются во дворах жилых домов, вблизи школ и детских садов», – сказал глава Минобороны. Сергей Шойгу поблагодарил личный состав «за мужество и героизм, добросовестное и профессиональное выполнение поставленных задач».В Минобороны России также заявили, что с начала проведения военной операции увеличилось количество информационных атак на государственные учреждения Российской Федерации. По данным ведомства, граждане России получают звонки с угрозами, а также сообщения о минировании школ, детских садов и вокзалов. В Минобороны отметили, что атаки организовывает 72 главный центр информационно-психологических операций вооруженных сил Украины совместно с подразделениями киберопераций СБУ. Министерство приняло решение нанести удары высокоточным оружием по технологическим объектам СБУ и 72-го главного центра ПСО в Киеве.Официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что российские военно-космические силы «оперативно» уничтожили шесть колонн украинской бронетехники. Он добавил, что с начала военных действий на Украине российская армия уничтожила 311 танков и других бронемашин, 42 самолета и вертолета (как в воздухе, так и на земле), 51 реактивную систему залпового огня, 147 артиллерийских орудий, 263 единицы специальной военной автомобильной техники. Минобороны РФ также объявило о полном блокировании выхода ВСУ к Азовскому морю.