Киев потребовал полного эмбарго на торговлю российскими нефтью и газом

"Мы требуем полного эмбарго на торговлю кровавой российской нефтью и газом. Первые решения в этом направлении уже приняты Канадой и эта волна будет расти дальше", - сказал Кулеба во время онлайн-брифинга.

Фото: © REUTERS / POOL / Sergey DolzhenkoМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев требует полного эмбарго на торговлю российскими нефтью и газом, передает РИА Новости.Об отказе от российской нефти заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, назвав такую меру «сильным посланием». На самом деле Канада уже два года не покупает нефть у России.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.