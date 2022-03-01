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Канцлер Австрии ответил на призыв Зеленского о вступлении Украины в ЕС

Sergey Вчера, 18:4581Новости
Канцлер Австрии ответил на призыв Зеленского о вступлении Украины в ЕС
Фото: © РИА Новости / Стрингер
Вопрос возможного вступления Украины в ЕС сейчас не является подходящим средством для достижения поставленных целей, это бесконечно долгий и сложный процесс, заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер, передает РИА Новости.
Владимир Зеленский уже подписал заявку на вступление Украины в Европейский союз, сообщил Telegram-канал Верховной рады.
"Я могу понять эмоциональное желание и требование. Но вопрос вступления в ЕС - сейчас не подходящее средство для достижения того, что мы сейчас делаем, а именно максимально несложными и небюрократическими (путями добиться) солидарности и партнерства с Украиной. Переговоры о вступлении - бесконечно долгий и сложный процесс, много стран сейчас в них участвуют, например, Западные Балканы... Позиция Австрии такова: вопрос возможного вступления очень сложный, нас 27 стран-участниц, будут разные точки зрения", - заявил Нехаммер на пресс-конференции.

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