Канцлер Австрии ответил на призыв Зеленского о вступлении Украины в ЕС

"Я могу понять эмоциональное желание и требование. Но вопрос вступления в ЕС - сейчас не подходящее средство для достижения того, что мы сейчас делаем, а именно максимально несложными и небюрократическими (путями добиться) солидарности и партнерства с Украиной. Переговоры о вступлении - бесконечно долгий и сложный процесс, много стран сейчас в них участвуют, например, Западные Балканы... Позиция Австрии такова: вопрос возможного вступления очень сложный, нас 27 стран-участниц, будут разные точки зрения", - заявил Нехаммер на пресс-конференции.

Фото: © РИА Новости / СтрингерВопрос возможного вступления Украины в ЕС сейчас не является подходящим средством для достижения поставленных целей, это бесконечно долгий и сложный процесс, заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер, передает РИА Новости.Владимир Зеленский уже подписал заявку на вступление Украины в Европейский союз, сообщил Telegram-канал Верховной рады.