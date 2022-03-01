Духовный лидер Ирана Хаменеи назвал Украину жертвой созданного США кризиса

«Если они (США. — ред.) не могут создать кризис, то компании по производству оружия не могут работать на максимуме», — цитирует ТАСС Хаменеи.

Фото: Gettyimages.ru / © Office of the Iranian Supreme LeaderТекущий конфликт вокруг Украины связан с политикой США по созданию кризисов в мире. Об этом заявил духовный лидер и руководитель Ирана Али Хаменеи, передает RT.По его словам, «Соединённым Штатам нужно создавать кризисы, чтобы обеспечить интересы этой мафии».Как отметил духовный лидер Ирана, «сегодня Украина стала жертвой этой политики».Ранее заместитель министра иностранных дел Сирии Башар Джаафари заявил, что Запад использует президента Украины Владимира Зеленского как пешку в своих стратегических интересах.Он также добавил, что американские спецслужбы могут при необходимости перебросить террористов из Сирии на территорию Украины.