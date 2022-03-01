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Зеленский призвал мировое сообщество объявить Россию страной-террористом

root Вчера, 18:4562Новости
Зеленский призвал мировое сообщество объявить Россию страной-террористом
Фото: CC BY 4.0 / Офис Президента Украины /
Владимир Зеленский на фоне проводимой Россией операции по денацификации и демилитаризации Украины призвал мировое сообщество провозгласить Россию страной-террористом за ее действия, передает РИА Новости.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что неонацисты и бандеровцы на Украине действуют как террористы, выставляют системы залпового огня в центральных районах крупных городов. По его словам, они прикрываются людьми в надежде затем обвинить Россию в жертвах среди мирного населения.
"Призываем все страны мира немедленно и действенно отреагировать на тактику агрессора и провозгласить, что Россия страна-террорист. Требуем полной ответственности для террористов в международных судах", - заявил Зеленский в видеообращении во вторник.

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