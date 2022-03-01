Правительство выделит триллион рублей на покупку акций российских компаний

"Минфину России осуществлять в 2022 году приобретение за счет средств Фонда национального благосостояния акций российских эмитентов в объеме не более одного триллиона рублей на условиях, определяемых Минфином", — говорится в документе.

Фото: CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации /Правительство выделит до триллиона рублей на покупку акций российских компаний в условиях западных санкций, следует из распоряжения, подписанного премьер-министром Михаилом Мишустиным, передает РИА Новости.Указано, что для выполнения распоряжения финансовое ведомство вправе привлекать госкорпорацию ВЭБ.РФ и специализированные финорганизации.Кроме того, сегодня Мишустин сообщил, что в правительстве подготовили проект указа президента о временном запрете иностранным инвесторам выходить из активов в России на фоне политического давления Запада на бизнес. Как пояснил премьер, власти рассчитывают, что те, кто вложился в Россию, смогут работать здесь и дальше и в итоге выиграют.