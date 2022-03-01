Минобороны призвало киевлян покинуть дома близ ретрансляционных узлов

"В целях пресечения информационных атак против России, по технологическим объектам СБУ и 72-го главного центра ПСО в Киеве, будут нанесены удары высокоточным оружием. Призываем украинских граждан, привлекаемых украинскими националистами для осуществления провокаций против России, а также жителей Киева, проживающих рядом с ретрансляционными узлами, покинуть свои дома" , — заявил официальный представитель военного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.

Фото: © REUTERS / Umit BektasМинобороны России призвало киевлян, проживающих возле ретрансляционных узлов, покинуть свои дома, передает РИА Новости.Он отметил, что с началом проведения специальной военной операции многократно выросло количество информационных атак на различные российские государственные учреждения — непрерывно осуществляются звонки гражданам России с угрозами физического устранения, поступают сообщения о минировании школ, детских садов, вокзалов, других объектов социальной инфраструктуры.По словам Конашенкова, они организуются 72-м главным центром информационно-психологических операций Вооруженных сил Украины совместно с подразделениями киберопераций СБУ, используя аппаратно-программные комплексы и объекты связи в Киеве.