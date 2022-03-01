Украинская ракета разорвалась в Таганроге, пострадавших нет

"Предположительно, это "Точка У", выпущенная со стороны Украины. Осколки упали на аэродром", — сказал собеседник агентства, добавив, что пострадавших и разрушений нет.

© Фото : Следственный комитет РФВ Таганроге разорвалась выпущенная со стороны Украины ракета, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.Местные жители рассказали об этом инциденте в соцсетях. По их словам, днем в районе аэродрома был слышен взрыв.Это не первый случай, когда украинские силовики обстреливают территорию России. Так, 27 февраля три 120-миллиметровые мины разорвались в слободе Кудиновка, а за день до этого прогремел взрыв в Миллеровском районе. По информации Следственного комитета, по состоянию на 25 февраля подобных попаданий зафиксировали не менее 14.