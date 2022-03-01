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Украинская ракета разорвалась в Таганроге, пострадавших нет

root Вчера, 18:4561Новости
Украинская ракета разорвалась в Таганроге, пострадавших нет
© Фото : Следственный комитет РФ
В Таганроге разорвалась выпущенная со стороны Украины ракета, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.
Местные жители рассказали об этом инциденте в соцсетях. По их словам, днем в районе аэродрома был слышен взрыв.
"Предположительно, это "Точка У", выпущенная со стороны Украины. Осколки упали на аэродром", — сказал собеседник агентства, добавив, что пострадавших и разрушений нет.

Это не первый случай, когда украинские силовики обстреливают территорию России. Так, 27 февраля три 120-миллиметровые мины разорвались в слободе Кудиновка, а за день до этого прогремел взрыв в Миллеровском районе. По информации Следственного комитета, по состоянию на 25 февраля подобных попаданий зафиксировали не менее 14.

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