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Рада заявила о проблемах с трансляцией после попадания снаряда в телебашню

Sergey Вчера, 20:0056Новости
Рада заявила о проблемах с трансляцией после попадания снаряда в телебашню
Фото: © REUTERS / Carlos Barria
Проблемы с телетрансляцией украинских каналов отмечаются после взрыва на телебашне в Киеве, в ближайшее время будет включено резервное вещание, сообщили в Верховной раде Украины, передает РИА Новости.
Ранее во вторник украинские СМИ опубликовали кадры взрыва на телебашне в Киеве, заявив, что в нее попал снаряд.
"Попадание в аппаратную вещателя на телебашне. Временно есть проблемы с трансляцией. Сейчас можно следить за радиостанциями. В ближайшее время будет включено резервное вещание", - говорится в сообщении Верховной рады в Telegram-канале.

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