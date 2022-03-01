Рада заявила о проблемах с трансляцией после попадания снаряда в телебашню

"Попадание в аппаратную вещателя на телебашне. Временно есть проблемы с трансляцией. Сейчас можно следить за радиостанциями. В ближайшее время будет включено резервное вещание", - говорится в сообщении Верховной рады в Telegram-канале.

Фото: © REUTERS / Carlos BarriaПроблемы с телетрансляцией украинских каналов отмечаются после взрыва на телебашне в Киеве, в ближайшее время будет включено резервное вещание, сообщили в Верховной раде Украины, передает РИА Новости.Ранее во вторник украинские СМИ опубликовали кадры взрыва на телебашне в Киеве, заявив, что в нее попал снаряд.