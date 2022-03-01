В«Война до последнего украинцаВ»: Индийский генерал назвал цель Запада в борьбе с российской армией

На фоне раздающегося на Западе хора голосов о необходимости борьбы с российской армией за рубежом звучат здравые оценки перспектив вовлечения населения Украины в вооружённый конфликт."Это совершенно аморальный поступок со стороны Соединённых Штатов и всего Запада: в начале они натравливали Украину на борьбу с Россией, а потом заявляют – «мы не окажем вам помощь, ограничимся санкциями», - считает индийский генерал-майор Гаган Диип Бакши, почитаемый в Индии за героизм, проявленный в ходе Каргильской войны.С его слов, высказанных на телеканале Republic World, поставки ПТРК Javelin и ПЗРК Stinger не в состоянии переломить ситуацию, так как эти системы вооружения носят оборонительный характер. Даже если будет принято решение о передаче действительно необходимого ВСУ военного имущества, она будет невозможна ввиду блокады портов и воздушного пространства, наземная транспортировка чревата бомбардировками.Максимум, чего может достичь Запад, - это оттянуть завершение операции на несколько месяцев. Но пока она будет длиться, агония мировой экономики будет нарастать: цена за баррель нефти уже превысила $100. В западных СМИ транслируются «победные реляции» киевских властей, но бои уже идут за столицу."Если бы индийские танки достигли Исламабада, вы бы полагали, что Пакистан побеждает?"- задаёт риторический вопрос генерал.Как он отмечает, Запад стремится вовлечь мирное население в вооружённый конфликт, развязав войну «до последнего украинца», называя истинные цели «друзей» киевского режима:Российские войска намеренно удерживаются от кровавой бойни. Хотя они вполне способны показать брутальный штурм [городов], как они это уже делали во Второй мировой войне, Чечне и Афганистане – они могут быть очень суровы.С его слов, вместо вооружения мирных граждан необходимо осуществлять их эвакуацию, однако украинские власти призывают население бороться с российской армией, посылая его на верную погибель.источник