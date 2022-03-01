Донбасс. Украина. Z. Оперативная лента военных событий 02.03.2022

"Подразделениями Народной милиции от вооруженных формирований Украины освобождены уже 40 населенных пунктов", - сказал он.

«Ночь снова прошла неспокойно, стреляли сильно. Уже известно, как минимум о 12 повреждениях домостроений на территории города за эту ночь», – отметил Качанов.

"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано девять обстрелов по шести населенным пунктам", - говорится в сообщении.

Война на Украине. Оперативная информация с фронтов ДНР и ЛНР, военные сводки от Вооруженных сил Новороссии, новости АТО, фото- и видеоматериалы военных журналистов из горячих точек Донбасса, актуальные интервью с лидерами Новороссии.Военно-гуманитарный центр помощи подразделениям ВС ЛНР и ДНРЗаглавный пост о военно-гуманитарной работе https://centercigr.livejournal.com/153337.htmlГруппа военно-гуманитарной помощи в ВК https://vk.com/militarydonbass и в телеграме: https://t.me/WarDonbass- Лента военных событий в Новороссии за 01.03.202209:25Об этом заявил официальный представитель Народной милиции Иван Филипоненко.По его словам, освобождены следующие населенные пункты: Путилино, Артема, Широкий, Шульгинка, Теплое, Нижнетеплое, Верхнетеплое, Плотина, Петровка, Бахмутовка, Герасимовка, Малиновое, Нижняя Ольховая, Верхняя Ольховая, Камышное, Боброво, Капитаново, Муратово, Орехово-Донецкое, Смоляниново, Хворостяновка, Денежниково, Крымское, Трехизбенка, Лопаскино, Новоахтырка, Чабановка, Новая Астрахань, Гречишкино, Голубовское, Сватово, Новоборовое, Бараниковка, Климовка, Булгаковка, Краснореченское, Барыкино, Валуйское, Станица Луганская, Счастье.09:10Глава городской администрации Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в результате ночных обстрелов в городе зафиксированы многочисленные повреждения жилого фонда и объектов инфраструктуры.Так, в Куйбышевском районе повреждены 24 здания, том числе и городская клиническая больница №21, школа №71, спортивный комплекс «Дельфин» и жилые дома.В Кировском районе украинские снаряды попали в четыре жилых дома. Также повреждена газовая труба с последующим горением по ул. Кирова.В Киевском районе Донецка украинский снаряд прилетел на завод "Точмаш".08:45Видео: WarGonzo08:40Вооруженные формирования Украины ночью подвергали обстрелу Докучаевск, как минимум 12 домостроений повреждены. Об этом ДАН заявил сегодня мэр города Александр Качанов.Он добавил, что данных о пострадавших среди мирного населения пока не поступало.08:30Киевские силовики девять раз за сутки обстреляли территорию в зоне ответственности ЛНР. Об этом сообщило представительство Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).В СЦКК напомнили, что в результате обстрелов в Первомайске были повреждены 12 жилых домов и газопровод среднего давления, а в Кировске - 2 жилых дома и линия электропередачи.