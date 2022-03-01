Донбасс. Украина. Z. Оперативная лента военных событий 02.03.2022
Война на Украине. Оперативная информация с фронтов ДНР и ЛНР, военные сводки от Вооруженных сил Новороссии, новости АТО, фото- и видеоматериалы военных журналистов из горячих точек Донбасса, актуальные интервью с лидерами Новороссии.
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Военно-гуманитарный центр помощи подразделениям ВС ЛНР и ДНР
Заглавный пост о военно-гуманитарной работе https://centercigr.livejournal.com/153337.html
Группа военно-гуманитарной помощи в ВК https://vk.com/militarydonbass и в телеграме: https://t.me/WarDonbass
- Лента военных событий в Новороссии за 01.03.2022
09:25 Народная милиция ЛНР освободила уже 40 населенных пунктов Республики
Об этом заявил официальный представитель Народной милиции Иван Филипоненко.
"Подразделениями Народной милиции от вооруженных формирований Украины освобождены уже 40 населенных пунктов", - сказал он.
По его словам, освобождены следующие населенные пункты: Путилино, Артема, Широкий, Шульгинка, Теплое, Нижнетеплое, Верхнетеплое, Плотина, Петровка, Бахмутовка, Герасимовка, Малиновое, Нижняя Ольховая, Верхняя Ольховая, Камышное, Боброво, Капитаново, Муратово, Орехово-Донецкое, Смоляниново, Хворостяновка, Денежниково, Крымское, Трехизбенка, Лопаскино, Новоахтырка, Чабановка, Новая Астрахань, Гречишкино, Голубовское, Сватово, Новоборовое, Бараниковка, Климовка, Булгаковка, Краснореченское, Барыкино, Валуйское, Станица Луганская, Счастье.
09:10 Украинские снаряды во время ночного обстрела ВСУ Донецка попали в школу, больницу и спорткомплекс
Глава городской администрации Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в результате ночных обстрелов в городе зафиксированы многочисленные повреждения жилого фонда и объектов инфраструктуры.
Так, в Куйбышевском районе повреждены 24 здания, том числе и городская клиническая больница №21, школа №71, спортивный комплекс «Дельфин» и жилые дома.
В Кировском районе украинские снаряды попали в четыре жилых дома. Также повреждена газовая труба с последующим горением по ул. Кирова.
В Киевском районе Донецка украинский снаряд прилетел на завод "Точмаш".
08:45 Полёт над Широкино
Видео: WarGonzo
08:40 В Докучаевске ночными обстрелами со стороны ВСУ повреждены 12 домостроений
Вооруженные формирования Украины ночью подвергали обстрелу Докучаевск, как минимум 12 домостроений повреждены. Об этом ДАН заявил сегодня мэр города Александр Качанов.
«Ночь снова прошла неспокойно, стреляли сильно. Уже известно, как минимум о 12 повреждениях домостроений на территории города за эту ночь», – отметил Качанов.
Он добавил, что данных о пострадавших среди мирного населения пока не поступало.
08:30 Оперативная сводка за сутки с 1 на 2 марта
Киевские силовики девять раз за сутки обстреляли территорию в зоне ответственности ЛНР. Об этом сообщило представительство Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано девять обстрелов по шести населенным пунктам", - говорится в сообщении.
В СЦКК напомнили, что в результате обстрелов в Первомайске были повреждены 12 жилых домов и газопровод среднего давления, а в Кировске - 2 жилых дома и линия электропередачи.
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