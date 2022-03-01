Байден заявил, что Путин "изолирован от мира"

"Мы причиняем боль России и поддерживаем народ Украины. Путин сейчас изолирован от мира больше, чем когда-либо. Вместе с нашими союзниками мы вводим прямо сейчас мощные экономические санкции", — сказал Байден в обращении к конгрессу.

"Я хочу, чтобы вы знали: с нами все будет в порядке. Когда история этого периода будет написана, война (президента РФ Владимира) Путина против Украины ослабит Россию, тогда как весь остальной мир выйдет из нее сильнее", — сказал он.

Фото: © REUTERS / Leah MillisПрезидент США Джо Байден заявил, что российский лидер Владимир Путин "изолирован сейчас от мира больше, чем когда-либо", передает РИА Новости.Кроме того, американский лидер заявил, что вооруженный конфликт на Украине "сделает Россию слабее", тогда как весь остальной мир только усилится.