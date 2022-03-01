В Луганске заявили, что устанавливают три новых КПВВ



«Определить, что до установления в законодательном порядке в соответствии с международными договорами в ЛНР устанавливаются следующие пункты пропуска через Государственную границу с Российской Федерацией:

в Меловском районе — «Меловое-Чертково»,

в Марковском районе — «Просяное-Бугаевка»,

в Новопсковском районе — «Танюшевка-Ровеньки», — говорится в документе.



В Луганске устанавливают три новых пункта пропуска на границе с РФ.Леонид Пасечник своим указом определил пункты пропуска через государственную границу с Российской Федерацией в районах Луганщины.Правительству поручено «осуществить мероприятия, направленные на установление, открытие пунктов пропуска и определение их категорийности, порядка пересечения Госграницы в пунктах пропуска, в том числе перечня документов, дающих право на такое пересечение согласно прилагаемому перечню».Министерству государственной безопасности, Государственному таможенному комитету предписано «во взаимодействии с иными исполнительными органами государственной власти в пределах компетенции обеспечить контроль за организацией пропуска лиц, транспортных средств, грузов, товаров, животных». Политика - Сегодня, 08:46 548