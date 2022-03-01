Украинское генконсульство в Петербурге прекратило работу

Фото: © РИА Новости / СтрингерГенконсульство Украины в Санкт-Петербурге прекратило работу, к зданию приехал автомобиль организации грузовых перевозок, передает корреспондент РИА Новости.Возле здания генконсульства дежурят сотрудники правоохранительных органов. Обстановка спокойная. На месте работают журналисты и фотографы. У ограды - несколько букетов гвоздик и тюльпанов. Три букета перевязаны ленточками цветов украинского флага.Как рассказали в охране, дипломаты начали выезжать вчера вечером. Согласно расписанию, генконсульство обычно начинало работу в 09.30. Украинский флаг остаётся на флагштоке.Около половины десятого к зданию генконсульства принес цветы мужчина, общаться с прессой он не стал.Во двор здания заехала машина организации грузовых перевозок. Во дворе возле дверей видны сумки и коробки.Во вторник представитель МИД РФ в Санкт-Петербурге Владимир Запевалов сообщил РИА Новости, что сотрудники генконсульства Украины в Санкт-Петербурге уедут из России 2 марта.Ранее сообщалось, что по поручению президента Украины Владимира Зеленского МИД страны начал процедуру разрыва дипломатических отношений с Россией.