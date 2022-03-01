США закрывают воздушное пространство для российских самолетов

"Сегодня я объявляю, что мы вслед за нашими союзниками для еще большей изоляции России закрываем американское воздушное пространство для всех российских авиарейсов и добавляем давление на их экономику", — сказал он, выступая в конгрессе.

Фото: Depositphotos / Ali MuftiВашингтон закрывает воздушное пространство страны для всех российских самолетов, говорится в обращении президента США Джо Байдена, передает РИА Новости.По информации американского Минтранса, запрет на использование воздушного пространства США касается всех самолетов, связанных с Россией, в том числе осуществляющих чартерные рейсы.Ранее небо для всех российских самолетов закрыл Евросоюз. Boeing приостановил техподдержку российских авиакомпаний.