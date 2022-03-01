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США закрывают воздушное пространство для российских самолетов

root Сегодня, 11:450Новости
США закрывают воздушное пространство для российских самолетов
Фото: Depositphotos / Ali Mufti
Вашингтон закрывает воздушное пространство страны для всех российских самолетов, говорится в обращении президента США Джо Байдена, передает РИА Новости.
"Сегодня я объявляю, что мы вслед за нашими союзниками для еще большей изоляции России закрываем американское воздушное пространство для всех российских авиарейсов и добавляем давление на их экономику", — сказал он, выступая в конгрессе.

По информации американского Минтранса, запрет на использование воздушного пространства США касается всех самолетов, связанных с Россией, в том числе осуществляющих чартерные рейсы.
Ранее небо для всех российских самолетов закрыл Евросоюз. Boeing приостановил техподдержку российских авиакомпаний.

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