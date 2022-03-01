Российские военные взяли под контроль областной центр Херсон
Российские подразделения полностью взяли под контроль Херсон, заявил официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков, передает РИА Новости.
Гражданская инфраструктура, объекты жизнеобеспечения населения и общественный транспорт в городе работают в повседневном режиме.
"Недостатков в продовольствии и товарах первой необходимости город не испытывает. Продолжаются переговоры между российским командованием, администрацией города и области по решению вопросов поддержания функционирования объектов социальной инфраструктуры, обеспечению правопорядка и безопасности населения", — сообщил представитель российского оборонного ведомства.
По словам Конашенкова, за все время специальной военной операции были выведены из строя 1502 объекта военной инфраструктуры Украины.
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