Российские военные взяли под контроль областной центр Херсон

"Недостатков в продовольствии и товарах первой необходимости город не испытывает. Продолжаются переговоры между российским командованием, администрацией города и области по решению вопросов поддержания функционирования объектов социальной инфраструктуры, обеспечению правопорядка и безопасности населения", — сообщил представитель российского оборонного ведомства.

Российские подразделения полностью взяли под контроль Херсон, заявил официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков, передает РИА Новости.Гражданская инфраструктура, объекты жизнеобеспечения населения и общественный транспорт в городе работают в повседневном режиме.По словам Конашенкова, за все время специальной военной операции были выведены из строя 1502 объекта военной инфраструктуры Украины.