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Российские военные взяли под контроль областной центр Херсон

Sergey Сегодня, 11:450Новости
Российские военные взяли под контроль областной центр Херсон
Российские военные взяли под контроль областной центр Херсон

Российские подразделения полностью взяли под контроль Херсон, заявил официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков, передает РИА Новости.
Гражданская инфраструктура, объекты жизнеобеспечения населения и общественный транспорт в городе работают в повседневном режиме.
"Недостатков в продовольствии и товарах первой необходимости город не испытывает. Продолжаются переговоры между российским командованием, администрацией города и области по решению вопросов поддержания функционирования объектов социальной инфраструктуры, обеспечению правопорядка и безопасности населения", — сообщил представитель российского оборонного ведомства.

По словам Конашенкова, за все время специальной военной операции были выведены из строя 1502 объекта военной инфраструктуры Украины.

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