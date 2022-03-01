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Поезд для эвакуации прибудет в Лисичанск позже чем ожидалось.

bot Сегодня, 12:000Новости
Поезд для эвакуации прибудет в Лисичанск позже чем ожидалось.
Изменено время прибытия поезда на Луганщине для эвакуации. Об этом сообщает глава Луганской ОГА Сергей Гайдай в Фейсбуке.

По его данным , эвакуационный поезд задерживается.
«Поезд прибудет на ст. Лисичанск ориентировочно в 15:00. До ст. Лисичанск добираться самостоятельно. Внимательно следите за сообщениями!», — написал Гайдай. Новости Региона - Сегодня, 10:40 100

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