Поезд для эвакуации прибудет в Лисичанск позже чем ожидалось.





По его данным , эвакуационный поезд задерживается.

«Поезд прибудет на ст. Лисичанск ориентировочно в 15:00. До ст. Лисичанск добираться самостоятельно. Внимательно следите за сообщениями!», — написал Гайдай. Новости Региона - Сегодня, 10:40 100 Изменено время прибытия поезда на Луганщине для эвакуации. Об этом сообщает глава Луганской ОГА Сергей Гайдай в Фейсбуке.По его данным , эвакуационный поезд задерживается.«Поезд прибудет на ст. Лисичанск ориентировочно в 15:00. До ст. Лисичанск добираться самостоятельно. Внимательно следите за сообщениями!», — написал Гайдай. Новости Региона - Сегодня, 10:40 100

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