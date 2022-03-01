Минобороны: ВС России были обстреляны из Мариуполя после наступления режима тишины

«По позициям российских Вооружённых сил в 10 часов 8 минут из Мариуполя был открыт огонь из артиллерийских орудий, а из Волновахи непрерывный огонь вёлся с 10 часов 11 минут до 10 часов 21-й минуты», — заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Фото: РИА НовостиРоссийские военные были обстреляны из Мариуполя и Волновахи после вступления в силу режима тишины, передает RT.С 10:00 мск 4 марта российская сторона объявила режим тишины для того, чтобы мирные жители из украинских Мариуполя и Волновахи смогли воспользоваться гуманитарными коридорами.Позднее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что боевики отряда «Азов» устроили взрыв в Мариуполе в доме на бульваре Меотиды.В результате взрыва дом обрушился, под завалами в подвале остаются до 200 человек, большая часть из них — женщины и дети.