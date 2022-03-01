В Раде заявили об убийстве члена делегации Киева на переговорах с Россией

"При задержании сотрудниками СБУ убит член первой гомельской делегации Украины Денис Киреев. Подозревался в госизмене. Киреев — человек Клюевых (Андрея Клюева, секретаря СНБО Украины в 2012-2014 годах. — Прим. ред.)... Каким образом он попал в состав делегации Украины по переговорам с оккупантами — очень хочется выяснить у офиса президента?" — написал Дубинский в своем Telegram-канале.

Член украинской делегации на первых переговорах с Россией Денис Киреев (крайний слева)Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский сообщил, что член первой делегации Украины на переговорах с Россией Денис Киреев был убит СБУ, передает РИА Новости.При этом источники украинского издания "Обозреватель" подтвердили эти данные. По их информации, Киреева подозревали в госизмене.Однако официальных подтверждений этой информации пока нет.