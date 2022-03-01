Как попасть из Луганска в Станицу Луганскую и назад. КПВВ «Станица Луганская» снова работает
КПВВ «Станица Луганская» фактически возобновил свою работу. Но досмотр и проверка документов проводится только на одной стороне. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.
У жителей Луганска вновь появилась возможность посетить Станицу Луганскую, как и станичники могут попасть в Луганск. Вот как этот процесс описывает луганчанка, посещавшая своих родных в Станице.
По ее словам людей пускают, но на КПВВ задают очень много вопросов:
куда,
к кому (адрес),
зачем,
как на долго.
Проверяют документы и досматривают очень тщательно. Поэтому очевидцы советуют брать только личные вещи, иначе будут долго проверять.
Кроме того, очень долго проверяют ноутбуки/планшеты/телефоны на IMEI. Особенно на вход в Луганск.
Транспорт от КПП до Станицы не ходит, нужно будет идти пешком. Также не ходит транспорт из Луганска до «Князя Игоря», люди в основном добирают на такси или личным транспортом.
В магазинах в Станице Луганской принимают рубли, но только под расчет, сдачи в рублях у них нет.
Новости Региона - Сегодня, 15:00 735
У жителей Луганска вновь появилась возможность посетить Станицу Луганскую, как и станичники могут попасть в Луганск. Вот как этот процесс описывает луганчанка, посещавшая своих родных в Станице.
По ее словам людей пускают, но на КПВВ задают очень много вопросов:
куда,
к кому (адрес),
зачем,
как на долго.
Проверяют документы и досматривают очень тщательно. Поэтому очевидцы советуют брать только личные вещи, иначе будут долго проверять.
Кроме того, очень долго проверяют ноутбуки/планшеты/телефоны на IMEI. Особенно на вход в Луганск.
Транспорт от КПП до Станицы не ходит, нужно будет идти пешком. Также не ходит транспорт из Луганска до «Князя Игоря», люди в основном добирают на такси или личным транспортом.
В магазинах в Станице Луганской принимают рубли, но только под расчет, сдачи в рублях у них нет.
Новости Региона - Сегодня, 15:00 735
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