Как попасть из Луганска в Станицу Луганскую и назад. КПВВ «Станица Луганская» снова работает



У жителей Луганска вновь появилась возможность посетить Станицу Луганскую, как и станичники могут попасть в Луганск. Вот как этот процесс описывает луганчанка, посещавшая своих родных в Станице.

По ее словам людей пускают, но на КПВВ задают очень много вопросов:

куда,

к кому (адрес),

зачем,

как на долго.

Проверяют документы и досматривают очень тщательно. Поэтому очевидцы советуют брать только личные вещи, иначе будут долго проверять.

Кроме того, очень долго проверяют ноутбуки/планшеты/телефоны на IMEI. Особенно на вход в Луганск.

Транспорт от КПП до Станицы не ходит, нужно будет идти пешком. Также не ходит транспорт из Луганска до «Князя Игоря», люди в основном добирают на такси или личным транспортом.

В магазинах в Станице Луганской принимают рубли, но только под расчет, сдачи в рублях у них нет.

Новости Региона - Сегодня, 15:00 735 КПВВ «Станица Луганская» фактически возобновил свою работу. Но досмотр и проверка документов проводится только на одной стороне. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.У жителей Луганска вновь появилась возможность посетить Станицу Луганскую, как и станичники могут попасть в Луганск. Вот как этот процесс описывает луганчанка, посещавшая своих родных в Станице.По ее словам людей пускают, но на КПВВ задают очень много вопросов:куда,к кому (адрес),зачем,как на долго.Проверяют документы и досматривают очень тщательно. Поэтому очевидцы советуют брать только личные вещи, иначе будут долго проверять.Кроме того, очень долго проверяют ноутбуки/планшеты/телефоны на IMEI. Особенно на вход в Луганск.Транспорт от КПП до Станицы не ходит, нужно будет идти пешком. Также не ходит транспорт из Луганска до «Князя Игоря», люди в основном добирают на такси или личным транспортом.В магазинах в Станице Луганской принимают рубли, но только под расчет, сдачи в рублях у них нет. Новости Региона - Сегодня, 15:00 735

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