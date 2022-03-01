На Украине разочаровались в НАТО

«Украинцы должны четко и честно увидеть, что НАТО на самом деле не является такой, такой украинцы себе ее представляли, по крайней мере сейчас», — сказал Кулеба.

«Можно тысячу раз сказать, как это делают натовцы, что они будут отчаянно биться за каждый дюйм своей земли и за то, что они укрепляют восточный фланг НАТО, но когда они не одобряют каких-то практических решений, то Россия видит, что это все слова. И она понимает, что НАТО чувствует страх», — объяснил он.

Фото: AP / © Virginia MayoМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что страна разочаровалась в НАТО и позиция альянса не вызывает у Киева уважения, передает "Лента.ру".По словам главы МИД, в НАТО есть политическое соглашение, согласно которому союзники на двустороннем уровне будут помогать Украине всем, чем могут, однако сам альянс как организация «устранился».Министр назвал нерешительность НАТО проблемой не только для Украины, но и для самого альянса.Ранее президент Украины Владимир Зеленский поиронизировал над закупкой НАТО 50 тонн дизельного топлива для Украины. По его словам, альянс, вероятно, сделал это для того, чтобы украинцы могли «сжечь Будапештский меморандум».Глава государства также выразил сомнение в том, что НАТО может кого-то защитить, в том числе страны, которые входят в Альянс.