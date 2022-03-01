Русские засыпали страницу Белого дома в Instagram триколорами

Фото: Gettyimages.ruРоссийские пользователи атаковали аккаунт Белого дома в Instagram. Под последними постами администрации США россияне оставляют множество комментариев в поддержку России, передает ВЗГЛЯД.«Россия, вперед!» – написал один из пользователей на странице Белого дома в Instagram.«Руки прочь от России! Русские не сдаются!», – отметил еще один пользователь.«Мы гордимся, что мы русские», – написал комментатор.Большинство пользователей оставляют под постами смайлы в виде триколора. Помимо этого, многие писали строчки из знаменитого стихотворения Е. А. Евтушенко «Хотят ли русские войны?», цитаты из гимна России, строки из песни Олега Газманова «Вперед, Россия!» Некоторые пользователи в комментариях цитируют президента России Владимира Путина.«А кто Берлин взял штурмом? Американцы, что ли? Англичане или французы? Красная армия», – процитировал Путина один из пользователей под постом, размещенным в аккаунте Белого дома.