Регистрация  ::  Войти

Авторизация


Забыли пароль?
Власть
Экономика
Соц сфера
Проблема
Память
Луганщина
Духовность
Здоровье
Образование
Культура
ЖКХ
Семья
Сегодня

Генпрокурор Украины Венедиктова заявила о заочном аресте артиста Газманова

root Сегодня, 18:4559Новости
Генпрокурор Украины Венедиктова заявила о заочном аресте артиста Газманова
Фото: globallookpress.com / © Komsomolskaya Pravda
Украинский суд заочно арестовал певца Олега Газманова по подозрению в посягательстве на территориальную целостность Украины. Об этом заявила генпрокурор Украины Ирина Венедиктова, передает RT.
«Олег Михайлович Газманов, я к вам с новостями. Ничего личного. У каждого своя работа, как говорится. Хочу вас официально в качестве украинского прокурора проинформировать о том, что украинский суд согласился с ходатайством украинских прокуроров и позволил им арестовать вас с целью доставки на территорию Украины для избрания меры пресечения», — написала она в Facebook.

Венедиктова отметила, что украинские прокуроры инициируют процедуру объявления Газманова в международный розыск.
Ранее Совет Федерации одобрил законопроект, который предусматривает введение ответных санкций России в отношении иностранных граждан, причастных к нарушению прав россиян.

Метки: {keywords}

  • Распечатать

Ссылки на материал


html-cсылка:

BB-cсылка:

Прямая ссылка:

Ссылки по теме: