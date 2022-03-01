О спецоперации и ее первых результатах: Путин высказался по ситуации на Украине

"Первое, что сделали, — уничтожили всю военную инфраструктуру. Ну, не всю, но частично, в основном склады с вооружением, боеприпасами, авиацию, системы ПВО. Системы ПВО, их устранение требует определенного времени: их нужно вскрыть, затем поразить. Практически эта работа завершена", — сказал глава государства.

Фото: AFP / © Andrey Gorshkov / SPUTNIKРабота по уничтожению военной инфраструктуры на Украине подходит к концу, заявил Владимир Путин, передает РИА Новости.Российский лидер добавил, что операция продолжается в соответствии с планом.Источник