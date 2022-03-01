Российские военные возобновили наступательные действия на Украине

Фото: © РИА Новости / Виталий БелоусовРоссийские военные с 18:00 возобновили наступательные действия на Украине из-за нежелания Киева повлиять на националистов или продлить режим тишины, сообщили в Министерстве обороны, передает РИА Новости.Как ранее заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев, по просьбам украинской стороны в субботу с 10:00 объявили режим тишины. Для этого детально проработали и согласовали маршруты и транспортную логистику гуманитарных коридоров, а российские Вооруженные силы обеспечили их безопасность; об этом заранее оповестили представителей МККК в Киеве и Москве.При этом, по словам Мизинцева, Киев отказывался открывать гуманитарные коридоры в Харькове и Сумах. В этих городах, а также на волновахском и мариупольском направлениях националисты препятствовали эвакуации мирного населения в безопасные места. Радикалы угрожают мирным жителям физической расправой, повсеместно введен комендантский час, а выезды из населенных пунктов заминированы, подчеркивал он.