Кадыров предложил Зеленскому передать власть Януковичу

"Обращаюсь не как к президенту. Таковым для Украины по закону остается Виктор Янукович. Вот ему, легитимному президенту, передайте власть и уповайте на судьбу. Может, тогда шансы хотя бы отчасти искупить вину останутся", - написал Кадыров в своем Telegram-канале, обращаясь к Зеленскому.

"Владимир, вернитесь! Куда делись патриотизм, вся прыть, пылкие речи? Я-то изначально знал, что сбежите, но перед своим народом-то можно было делать хорошую мину, пусть и при весьма плохой игре. Хотя и как актер вы особым талантом не отличились", - написал Кадыров.

Фото: © РИА Новости / Пресс-служба главы Чеченской РеспубликиГлава Чечни Рамзан Кадыров предложил Владимиру Зеленскому передать власть Виктору Януковичу и "уповать на судьбу", передает РИА Новости.Кроме того, он отметил, что Зеленский сбежал с Украины, "да так, что даже его сверкающие пятки заметить никто не успел". По его словам, теперь администрация президента Украины в недоумении, депутаты Рады в растерянности.Он также добавил, что у Зеленского еще есть время вернуться в Киев, "принять требования России и попросить прощения у жителей ДНР, ЛНР и у всех украинцев за тот беспредел, который там происходил все последние годы".