В Вильнюсе напали на российского дипломата

"Нашими представительствами уже направлены соответствующие ноты, однако меры, предпринимаемые прибалтийскими властями по охране российских загранучреждений, явно недостаточны", — говорится в ее комментарии на сайте ведомства.

Фото: © РИА Новости / Виталий БелоусовВ Вильнюсе напали на российского дипломата; кроме того, предпринимались попытки давления на посла. Об этом заявила официальный представитель МИД России Марии Захарова, передает РИА Новости.Как отметила Захарова, Москва предупредила Литву, Латвию и Эстонию об ответственности за развязанный ими "антироссийский психоз"."От компетентных органов этих стран требуем предпринять незамедлительные меры по защите российских дипломатических и консульских представительств и их сотрудников", — добавила она.