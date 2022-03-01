В Вильнюсе напали на российского дипломата
В Вильнюсе напали на российского дипломата; кроме того, предпринимались попытки давления на посла. Об этом заявила официальный представитель МИД России Марии Захарова, передает РИА Новости.
"Нашими представительствами уже направлены соответствующие ноты, однако меры, предпринимаемые прибалтийскими властями по охране российских загранучреждений, явно недостаточны", — говорится в ее комментарии на сайте ведомства.
Как отметила Захарова, Москва предупредила Литву, Латвию и Эстонию об ответственности за развязанный ими "антироссийский психоз".
"От компетентных органов этих стран требуем предпринять незамедлительные меры по защите российских дипломатических и консульских представительств и их сотрудников", — добавила она.
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