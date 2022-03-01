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Прокуратура Украины заподозрила помощника украинского нардепа в госизмене

Sergey Вчера, 23:30101Новости
Прокуратура Украины заподозрила помощника украинского нардепа в госизмене

Фото: © РИА Новости / Стрингер
Помощник украинского нардепа подозревается в госизмене, его обвиняют в передаче данных ФСБ России об обороноспособности страны, сообщили в офисе генпрокурора Украины, передает РИА Новости.
"Сообщено о подозрении помощнику-консультанту народного депутата Украины в государственной измене… Подозреваемый с октября 2014 по февраль 2022 года за деньги осуществлял сбор и передачу сотрудникам ФСБ РФ информации об обороноспособности, государственной, экономической и информационной безопасности Украины", - говорится в сообщении офиса генпрокурора Украины в Facebook.

По информации ведомства, подозреваемый за это время якобы получил от ФСБ РФ около 80 тысяч долларов.

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