Прокуратура Украины заподозрила помощника украинского нардепа в госизмене

"Сообщено о подозрении помощнику-консультанту народного депутата Украины в государственной измене… Подозреваемый с октября 2014 по февраль 2022 года за деньги осуществлял сбор и передачу сотрудникам ФСБ РФ информации об обороноспособности, государственной, экономической и информационной безопасности Украины", - говорится в сообщении офиса генпрокурора Украины в Facebook.

Фото: © РИА Новости / СтрингерПомощник украинского нардепа подозревается в госизмене, его обвиняют в передаче данных ФСБ России об обороноспособности страны, сообщили в офисе генпрокурора Украины, передает РИА Новости.По информации ведомства, подозреваемый за это время якобы получил от ФСБ РФ около 80 тысяч долларов.