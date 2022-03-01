США собираются легитимизировать В«правительство Украины в изгнанииВ» во главе с Зеленским

Американская пресса выходит с материалом о том, что администрация США подготовила вариант того, в каком варианте будет рассматриваться Владимир Зеленский в том случае, если он, что называется, обоснуется за пределами Украины. Напомним, что ранее несколько раз появлялась информацию об отъезде Зеленского из Киева – сначала во Львов, потом – в Польшу. Однако сам Зеленский утверждает, что находится в Киеве. Экс-премьер Украины Николай Азаров отмечает, что в президентской администрации существует бункер с советских времён, который способен выдержать даже ядерный удар.В издании Washington Post приводятся данные о том, что в случае невозможности исполнения президентских обязанностей Зеленским на Украине его будут рассматривать в качестве «главы украинского правительства в изгнании» на территории Польши. Другими словами, в США прямо дают понять, куда либо уже уехал, либо собирается уехать Зеленский. Ранее Вашингтон предлагал тому оказание помощи в эвакуации. Зеленский якобы отказался.В упомянутом американском издании говорится, что на Западе готовятся к «легитимизации» так называемого украинского «правительства в изгнании» во главе с Владимиром Зеленским. Делается это, в том числе, с целью «руководства деятельностью украинских сил сопротивления». Дополнительно отмечается, что Запад намерен продолжать поставки оружия Украине.Ранее сообщалось, что такие поставки с недавних пор идут именно через территорию Польши.Сам Зеленский заявлений о варианте возглавить «правительство в изгнании» пока не прокомментировал.Вариант с так называемыми «правительствами в изгнании» Западом используется с давних пор. Обычно такие «правительства» формируются из подконтрольных лиц, включая тех, с кем давно работали британские или американские спецслужбы.