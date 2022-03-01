Антонов: американский сенатор призвал к ядерной войне

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал рискованными и безответственными звучащие в США лозунги. В качестве примера он привел слова сенатора Рика Скотта, который призвал ввести войска США на Украину, то есть, фактически, к началу ядерной войны с Россией.«Антироссийская риторика в США дошла до абсурда. Ощущение таково, что здешние политики не до конца отдают отчет своим заявлениям. Звучащие в Вашингтоне лозунги становятся все более безответственными, провокационными, а главное — крайне рискованными для международной безопасности», — заявил Антонов в ходе брифинга.Посол отметил, что такие высказывания могут привести к очень тяжелым последствиям.