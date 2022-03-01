Российские ВКС сбили четыре украинских истребителя Су-27 под Житомиром

Российские ВКС провели воздушный бой в районе Житомира, сбив сразу четыре украинских истребителя. Об этом сообщили в Министерстве обороны.Как пояснили в военном ведомстве, в воздухе российские истребители сбили четыре Су-27 Воздушных сил Украины, воздушный бой состоялся в районе Житомира, подробности не приводятся. Также отлично сработали зенитные комплексы российских войск, "приземлив" украинский штурмовик Су-25, один вертолет и один ударный беспилотник Bayraktar TB2. Где это случилось и другие подробности военные не раскрывают."В воздушном бою в районе Житомира сбито четыре самолета Су-27 ВСУ и средствами ПВО в районе Нежина сбит один Су-25. Также войсками ПВО уничтожен вертолет Ми-8 ВВС Украины и беспилотный летательный аппарат Bayraktar TB2", - заявил Конашенков.Сам Житомир пока находится под контролем ВСУ, сегодня по складам украинской армии, расположенным как раз под этим городом, российские ВС нанесли удар высокоточным оружием большой дальности. По имеющимся данным на уничтоженном складе хранились противотанковые ракетные комплексы Javelin и NLAW.В Минобороны Украины приводят свои собственные данные, судя по ним, российская армия уже потеряла почти всю свою технику и скоро начнет отступать. По украинским данным, за все дни операции ВС России потеряли: 39 самолетов, 40 вертолетов, 269 танков, 945 БМП и БТР, 105 орудий, 19 ЗРК, 50 РСЗО, 2 корабля и 3 БПЛА."К сожалению, про все наши успехи мы пока что не можем рассказать, чтобы не сорвать задуманное. Но поверьте, в свое время все станет известно", - говорится в сообщении Генштаба ВСУ.источник