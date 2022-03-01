Спецоперация России на Украине. День десятый

Вооруженные силы России продолжают наступление и окружение ключевых районов на Украине. Минобороны РФ сообщило о готовящейся провокации украинских националистов в Харькове для создания «картинки» для западных СМИ. Гуманитарная ситуация в крупных украинских городах близка к катастрофе и стремительно ухудшается. Сергей Шойгу рассказал генсеку ООН что российские военные создали коридоры для выхода мирных граждан, но украинские националисты под угрозой оружия препятствуют людям. Ситуация на Запорожской АЭС нормальная. Российские военные не вмешиваются в ее работу, охраняя периметр станции. Третий раунд переговоров между Россией и Украиной может пройти субботу или воскресенье.***Российские военные на Украине взяли под контроль еще семь населенных пунктов: Малая Токмачка, Марфополь, Ремовка, Новокарловка, Орлинское, Володино и Малиновка — Минобороны РФ.ООН: На Украине с 24 февраля получили ранения 707 гражданских лиц, был убит 351 человек. В ДНР и ЛНР погибли 86 человек, получили ранения — 385.Геннадий Зюганов:«КПРФ изначально оценивала военный конфликт на Украине, как борьбу против неонацистов, захвативших власть в ходе госпереворота в феврале 2014 года. Сейчас мы получаем новые подтверждения этому факту… КПРФ решительно осуждает попытку интернационализации военного конфликта на Украине и вовлечения в боевые действия откровенных нацистов и террористов из Европы и Ближнего Востока. Их ждет такая же участь, как их их предков из легионов СС в годы Великой Отечественной войны».Сегодня в Волновахе героически погиб командир отдельного разведывательного батальона «Спарта» гвардии полковник Владимир Жога, позывной Воха. Он получил смертельное ранение, обеспечивая выход из этого населенного пункта мирных жителей. Разведчики «Спарты» прикрывали эвакуацию гражданских лиц, преимущественно женщин и детей. По ним нацисты открыли огонь — Пушилин.Страны, потворствующие отправке наемников на Украину, становятся соучастниками военных преступлений — МИД РФ.Минобороны РФ: В связи с нежеланием украинской стороны воздействовать на националистов или продлевать «режим тишины» в 18.00 мск наступательные действия возобновлены.WarGonzo: В Волновахе батальон «Спарта» целый день обеспечивал выход гражданского населения из зоны обстрелов — так как нацбаты не давали мирным жителям возможности воспользоваться гуманитарным коридором. Парни в буквальном смысле своими телами прикрывали вывоз людей под огнём. Батальон принял тяжёлый бой. Есть потери.В Вильнюсе напали на российского дипломата с применением физической силы.Официальный представитель НМ ДНР по обстановке на 19.00 5 марта:С начала текущих суток противник 19 раз открывал огонь по нашей территории с применением 122-мм ствольной артиллерии, 120 и 82-мм миномётов. Под обстрелы попали районы 10 населённых пунктов республики. В результате украинской агрессии 8 граждан получили ранения. Повреждены 5 жилых домов и 2 объекта инфраструктуры.Все пенсии и социальные пособия будут индексироваться по плану — Путин.Россия заняла базу ВСУ рядом с селом Раденьск в Херсонской области, полную техники, вооружения и боеприпасов.Украинские националисты собираются убить удерживаемых в Сумах 9 иракских студентов, возложив ответственность на ВС РФ.Корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев: Сегодня на базе неонацистов под Мариуполем нашли военный китель с британской нашивкой и шевроном миротворческих сил ООН. Везде на стенах их «располаги» руны СС, свастики и прочая дрянь.Китай призывает Россию, ЕС, США и НАТО вести диалог на равноправной основе и посмотреть в лицо противоречиям, копившимся долгие годы — глава МИД КНР.Убийство в Киеве члена первой делегации Украины на переговорах с РФ Дениса Киреева доказывает, что без полной денацификации страны невозможно будет достигнуть никаких договоренностей с Россией — вице-спикер Госдумы Сергей Неверов.Турция не имеет планов по введению санкций против России, не хочет быть стороной конфликта — официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.ВСУ обстреляли школу № 116 в Петровском районе Донецка — штаб обороны ДНР.Украинские радикалы делали бомбы, которые прятали в обычные предметы, в том числе в игрушки — РИА Новости передает кадры из подпольной мастерской.Москва примет жесткие ответные меры в адрес Лондона из-за его санкционной истерии, нам не оставили выбора — МИД РФ.Случаи захвата националистами храмов канонической украинской православной церкви, грабежи и издевательства над священниками участились на Украине — глава Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.Вице-премьер Дмитрий Чернышенко поручил Ростуризму проработать создание отечественного аналога Booking.com.Россия будет рассматривать любые попытки других стран установления бесполетной зоны над Украиной как участие в военных действиях — Путин.Ни призывников, ни тех, кого призывают на сборы, привлекать к операции на Украине не будут — Путин.Путин: работа по уничтожению военной инфраструктуры на Украине почти завершена.Если руководство Украины продолжит делать то, что они делают, это поставит под вопрос будущее украинской государственности, и это будет целиком и полностью их ответственность — Путин.Фраза дня: «Люди в Донбассе не бродячие собаки, от 13 до 14 тысяч убиты, но Запад предпочитает это не замечать все 8 лет» — Путин.Минобороны РФ:Вынуждены обратиться напрямую к вице-премьеру Украины Верещук, с которой мы прошедшие сутки интенсивно взаимодействовали и выполнили все ее пожелания и просьбы: если киевский режим втянул вас в операцию по созданию более благоприятных условий обороняющимся нацистам, лично скажите об этом украинскому народу, который даст вашим действиям свою политическую оценку.Гуманитарным коридором в Мариуполе смогли воспользоваться 17 человек, из Волновахи не вышел никто — Басурин.Сербия полностью понимает цели специальной операции РФ на Украине, но, поддерживая Россию, продолжает испытывать давление со стороны Запада — посол РФ в Белграде.Несколько взрывов прозвучали в районе Мариуполя, в самом городе видны столбы черного дыма, передает корреспондент РИА Новости. Взрывы раздались около 13.00 мск.По данным Минобороны РФ, украинские нацисты держат в заложниках около пяти тысяч иностранцев. В том числе, в Харькове — до 1,5 тысяч студентов из Индии, до 200 граждан Иордании, 40 граждан Египта, 15 граждан Вьетнама; в городе Сумы — 576 граждан Индии, 159 граждан Танзании, 121 гражданин Китая, 100 студентов из Ганы, 60 граждан Египта, 45 граждан Иордании, 16 студентов из Пакистана, 15 граждан Туниса и 14 граждан Замбии.По позициям российских ВС в 10.08 из Мариуполя был открыт огонь из артиллерийских орудий, а из Волхованки непрерывный огонь велся с 10.11 — Минобороны РФ.Лавров: если Зеленский так расстроился невмешательством НАТО в конфликт, значит он полагается на НАТО в урегулировании ситуации и стремится спровоцировать конфликт между НАТО и Россией.Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту подрыва жилого дома в Мариуполе.Власти Мариуполя утверждают, что эвакуация мирного населения переносится — РИА Новости со ссылкой на телеграм-канал администрации Мариуполя. Ранее Минобороны РФ открыло гуманитарные коридоры для выхода жителей.Российский Красный Крест доставил 187 тонн гуманитарного груза для вынужденных переселенцев из ДНР и ЛНР.Представитель ДНР Эдуард Басурин допустил освобождение Мариуполя с помощью «точечного» оружия. Мирное население в этом случае должно быть предупреждено.Следственный комитет РФ возбудил уголовные дела по фактам событий 2−4 марта, когда под ударами ВСУ оказались города Донецк, Горловка, Докучаевск, Ясиноватая и Макеевка, Первомайск, Кировск и близлежащие населённые пункты.Посольство РФ в Германии направило ноту в МИД ФРГ в связи с давлением на россиян из-за событий на Украине. Наши дипломаты регистрируют сотни обращений о дискриминации русскоязычного населения — посол в Германии Сергей Нечаев.Власти ДНР используют беспилотники для получения информации о взорванном в Мариуполе доме — Пушилин.МВД РФ предупредило, что будет незамедлительно пресекать все попытки несогласованных акций.Через гуманитарный коридор из Мариуполя пока не вышел ни один человек. Вопрос о входе войск ДНР в Мариуполь остается открытым — Пушилин.Помимо нацбата и ВСУ в Волновахе против НМ ДНР воюет иностранное подразделение. В его составе 60 боевиков из Грузии, 15 из которых уже ликвидированы бойцами батальона «Спарта» — WarGonzo.ВСУ выпустили по Горловке пять снарядов запрещенного калибра 122 мм.Совет директоров «Эха Москвы» расторг трудовой контракт с Алексеем Венедиктовым.Украинские националисты при отступлении пытаются нанести как можно больший урон гражданской инфраструктуре и системам снабжения, чтобы устроить гуманитарную катастрофу — Басурин.Молния! Боевики украинского националистического батальона взорвали дом в Мариуполе. Под завалами 200 человек, большая часть из которых женщины и дети — глава ДНР Денис Пушилин. Ранее Минобороны РФ предупреждало о возможности таких провокаций.В качестве гуманитарного коридора власти Мариуполя выбрали маршрут Мариуполь — Никольское — Розовка — Пологи — Орехов — Запорожье. Эвакуация мирных жителей начнется в 12.00. Планируется несколько этапов эвакуации на протяжении нескольких дней.ЕСПЧ за семь лет не удовлетворил ни одну из 5588 жалоб жителей Донбасса, пострадавших при обстрелах, рассказал РИА Новости правозащитник из Донецка Сергей Ефремов.Более пяти тысяч беженцев из народных республик Донбасса пересекли российскую границу за минувшие сутки — погрануправление ФСБ РФ по Ростовской области.Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк подтвердил согласие украинских властей на открытие с 10.00 мск субботы гуманитарных коридоров длявыхода мирных жителей Мариуполя и Волновахи — ТАСС.Илон Маск: Starlink заблокирует российские новостные источники «только под дулом пистолета», так как он является «сторонником абсолютной свободы слова».Военнослужащие ДНР продолжают сжимать кольцо окружения вокруг Мариуполя. Боевики националистических батальонов ведут огонь по вошедшим в город подразделениям народной милиции из школ, больниц и детских садов — Минобороны РФ.Войска ЛНР вышли на рубеж Богуславка — Тельмаховка — Калиновка. Вооруженные силы ДНР продвинулись на 27 километров и взяли под контроль Новогригоровку, Новониколаевку, Вишневатое, Вольное, Листвянку, Антоновку — Минобороны РФ.Российские войска ударами высокоточного оружия большой дальности уничтожили склад боеприпасов в Житомире, где хранились Javelin и NLOW — Конашенков.За минувшие сутки в результате обстрелов со стороны ВСУ в ДНР ранены четыре мирных жителя, среди них ребенок 2010 года рождения. Повреждено пять домов и дваобъекта гражданской инфраструктуры на горловском и донецком направлениях.Экс-премьер Украины Николай Азаров: Единственным вариантом прекращения кровопролития является уход «всей этой камарильи» (киевской власти — авт.) в отставку. При этом он не исключил своего возвращения в политику: если нужны знания и опыт — не хочу отсиживаться, но и напрашиваться не намерен.Молния! Российские военные с 10.00 5 марта объявили «режим тишины» на Украине для выхода мирного населения из окруженных городов по гуманитарным коридорам. Речь идет в первую очередь о Мариуполе и Волновахе.Утром ВСУ выпустили по Донецку десять снарядов калибром 122 миллиметра — представительство ДНР в СЦКК.7.40 Полковнику Алексею Бернгарду, командиру бригады морской пехоты, присвоено звание Героя России за выполнение боевых задач на Украине, включая прорыв эшелонированной обороны противника в Волновахе.Китай продолжит придерживаться концепции «одного Китая», выступать против независимости Тайваня и вмешательства внешних сил в этот вопрос. Это следует из опубликованного 5 марта социально-экономического плана развития КНР на 2022 год.Из-за ситуации вокруг Украины власти Финляндии готовы к обсуждению членства в НАТО. По словам президента Финляндии Саули Ниинисте, большинство финнов впервые поддерживает идею присоединения к альянсу.Компания Samsung из-за проблем с логистикой приостановит поставки смартфонов, чипов и бытовой техники в Россию. Заводы Samsung в РФ функционируют нормально. В ближайшее время Samsung возобновит работу в РФ в обычном режиме, сервисное обслуживание производится в полном объеме, заявил РИА Новости источник внутри компании. Ранее сообщалось, что южнокорейские власти добились вывода своих компаний из санкционного списка США.Владимир Зеленский в очередном видеообращении высказал разочарование прошедшим саммитом НАТО. Североатлантический альянс отказался вводить над Украиной бесполетную зону и вместо этого «откупился» от Киева 50 тоннами дизтоплива.Россия за 6−9 месяцев успешно преодолеет ситуацию, сложившуюся из-за западных санкций, считает экономист инвестиционного банкаGoldman Sachs Клеменс Грейф. Затем экономика страны сосредоточится на решении внутренних задач.Сергей Аксено