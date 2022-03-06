МВФ: антироссийские санкции окажут сильное влияние на глобальную экономику

Жесткие санкции Запада против России окажут сильное влияние на глобальную экономику и финансовые рынки. Необдуманные меры приведут к значительным последствиям для разных государств, говорится в письменном заявлении Международного валютного фонда.Организация отмечает, что подобные ограничения могут стать драйверами для разгона инфляции. Кроме того, они скажутся на экономической активности, прибавив к себе нынешнее высокое ценовое давление.«Санкции, объявленные против Центрального банка Российской Федерации, серьезно ограничат его доступ к международным резервам для поддержки своей валюты и финансовой системы. Международные санкции в отношении банковской системы России и исключение ряда банков из SWIFT существенно сократили способность России получать платежи за экспорт, оплачивать импорт и участвовать в трансграничных финансовых операциях», — считают в фонде.МВФ оценил, что страны, имеющие особо тесные экономические связи с Россией, могут столкнуться с особым риском дефицита и перебоями в поставках. Кроме того, в Европе усугубляется ситуация с беженцами. Это накладывает дополнительное бремя на экономику стран.источник