Донбасс. Украина. Z. Оперативная лента военных событий 06.03.2022

"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлению:

07:30 - н.п. Пески – н.п. Веселое: выпущено 7 мин калибром 120 мм.

08:35 - н.п. Марьинка – г. Донецк (пос. ш-ты «Трудовская»): выпущено 3 снаряда калибром 122 мм.

08:40 - н.п. Новотроицкое – н.п. Докучаевск: выпущено 10 мин калибром 120 мм;

08:43 - н.п. Красногоровка – г. Донецк (пос. ш-ты Абакумова): выпущено 2 снаряда калибром 122 мм;

08:45 - н.п. Новомихайловка – н.п. Луганское: выпущен 1 снаряд калибром 152 мм", — говорится в сообщении.

"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано восемь обстрелов по четырем населенным пунктам", - говорится в сообщении.

«В результате обстрела со стороны ВФУ ранения получили мужчина 1968 года рождения и женщина 1952 года рождения», - говорится в сообщении.

Война на Украине. Оперативная информация с фронтов ДНР и ЛНР, военные сводки от Вооруженных сил Новороссии, новости АТО, фото- и видеоматериалы военных журналистов из горячих точек Донбасса, актуальные интервью с лидерами Новороссии.Военно-гуманитарный центр помощи подразделениям ВС ЛНР и ДНРЗаглавный пост о военно-гуманитарной работе https://centercigr.livejournal.com/153337.htmlГруппа военно-гуманитарной помощи в ВК https://vk.com/militarydonbass и в телеграме: https://t.me/WarDonbass- Лента военных событий в Новороссии за 05.03.202209:10Об этом сообщило представительство ДНР в СЦКК.Уточняется, что под огонь украинских боевиков попали населенные пункты Докучаевск, Луганское и Веселое, а также поселки шахт «Трудовская» и Абакумова.08:45Об этом сообщило представительство Республики в СЦКК.08:30Двое мирных жителей – мужчина и женщина – получили ранения накануне поздним вечером в результате обстрела украинскими боевиками поселка Александровка на западной окраине Донецка. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).В представительстве уточнили, что в результате обстрела также зафиксированы повреждения. В частности, под огонь карателей попал детский сад № 35 по улице Школьной. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.