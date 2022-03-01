Мальчик 11 лет самостоятельно добрался из Запорожья в Словакию преодолев более 1200 км



«Через границу с Украиной пришел в Словакию одиннадцатилетний мальчик из Запорожья. С одним политиленовым пакетом, паспортом и телефонным номером, написанным на руке. Прибыл совершенно один, потому что его родители вынуждены были остаться на Украине», — говорится в сообщении.





«Всех он очаровал своей улыбкой, безстрашием, решимостью настоящего героя», — рассказали волонтеры, которые успели пообщаться и привязаться к юному украинцу.





«Благодаря номеру на руке и обрывка бумаги в паспорте удалось связаться с близкими, которые за ним вскоре прибыли, и вся история закончилась благополучно», — добавили в полиции.

