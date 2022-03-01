Регистрация  ::  Войти

Авторизация


Забыли пароль?
Власть
Экономика
Соц сфера
Проблема
Память
Луганщина
Духовность
Здоровье
Образование
Культура
ЖКХ
Семья
Сегодня

Мальчик 11 лет самостоятельно добрался из Запорожья в Словакию преодолев более 1200 км

verter Сегодня, 15:1575Новости
Мальчик 11 лет самостоятельно добрался из Запорожья в Словакию преодолев более 1200 км
Полиция Словацкой республики опубликовала на официальной странице в ФБ историю мальчика, который из Запорожья самостоятельно добрался до границы со Словакией.


«Через границу с Украиной пришел в Словакию одиннадцатилетний мальчик из Запорожья. С одним политиленовым пакетом, паспортом и телефонным номером, написанным на руке. Прибыл совершенно один, потому что его родители вынуждены были остаться на Украине», — говорится в сообщении.


На пограничном переходе парню сразу же помогли местные волонтеры, которые о нем позаботились, отвели в тепло и обеспечили его едой и питьем. А также собрали ему в дорогу всё необходимое.


«Всех он очаровал своей улыбкой, безстрашием, решимостью настоящего героя», — рассказали волонтеры, которые успели пообщаться и привязаться к юному украинцу.


За мальчиком на границу приехали его родные из Западной Словакии, чей телефонный номер и был написан на руке у парня.

«Благодаря номеру на руке и обрывка бумаги в паспорте удалось связаться с близкими, которые за ним вскоре прибыли, и вся история закончилась благополучно», — добавили в полиции.
Новости в Мире - Сегодня, 14:00 101

Метки: {keywords}

  • Распечатать

Ссылки на материал


html-cсылка:

BB-cсылка:

Прямая ссылка:

Ссылки по теме: