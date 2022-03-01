Мальчик 11 лет самостоятельно добрался из Запорожья в Словакию преодолев более 1200 км
Полиция Словацкой республики опубликовала на официальной странице в ФБ историю мальчика, который из Запорожья самостоятельно добрался до границы со Словакией.
«Через границу с Украиной пришел в Словакию одиннадцатилетний мальчик из Запорожья. С одним политиленовым пакетом, паспортом и телефонным номером, написанным на руке. Прибыл совершенно один, потому что его родители вынуждены были остаться на Украине», — говорится в сообщении.
На пограничном переходе парню сразу же помогли местные волонтеры, которые о нем позаботились, отвели в тепло и обеспечили его едой и питьем. А также собрали ему в дорогу всё необходимое.
«Всех он очаровал своей улыбкой, безстрашием, решимостью настоящего героя», — рассказали волонтеры, которые успели пообщаться и привязаться к юному украинцу.
За мальчиком на границу приехали его родные из Западной Словакии, чей телефонный номер и был написан на руке у парня.
«Через границу с Украиной пришел в Словакию одиннадцатилетний мальчик из Запорожья. С одним политиленовым пакетом, паспортом и телефонным номером, написанным на руке. Прибыл совершенно один, потому что его родители вынуждены были остаться на Украине», — говорится в сообщении.
На пограничном переходе парню сразу же помогли местные волонтеры, которые о нем позаботились, отвели в тепло и обеспечили его едой и питьем. А также собрали ему в дорогу всё необходимое.
«Всех он очаровал своей улыбкой, безстрашием, решимостью настоящего героя», — рассказали волонтеры, которые успели пообщаться и привязаться к юному украинцу.
За мальчиком на границу приехали его родные из Западной Словакии, чей телефонный номер и был написан на руке у парня.
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«Благодаря номеру на руке и обрывка бумаги в паспорте удалось связаться с близкими, которые за ним вскоре прибыли, и вся история закончилась благополучно», — добавили в полиции.
«Благодаря номеру на руке и обрывка бумаги в паспорте удалось связаться с близкими, которые за ним вскоре прибыли, и вся история закончилась благополучно», — добавили в полиции.
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