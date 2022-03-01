Карты Visa и Mastercard будут работать в России до истечения срока действия

"Карты международных платежных систем Visa и Mastercard, которые уже есть у клиентов российских банков, продолжают работать на территории России. Клиенту не нужно самостоятельно идти в банк, чтобы перевыпускать эти карты на другой платежной системе", — говорится в сообщении.

Фото: Gettyimages.ruКарты международных платежных систем Visa и Mastercard будут работать до истечения срока действия, затем банк сам выпустит карту "Мир", информирует пресс-служба Национальной системы платежных карт (НСПК), передает РИА Новости.Все операции по российским картам зарубежных платежных систем внутри страны доступны, как и раньше. Держателям остаются доступны все средства на счетах.В то же время трансграничные операции и покупки в иностранных интернет-магазинах не будут доступны.Карту "Мир" можно выпустить как на пластиковом носителе, так и в цифровой версии. Для NFC оплаты существует платежный сервис Mir Pay.При выезде за границу Банк России ранее порекомендовал брать с собой наличную валюту и карту "Мир" для тех стран, где она принимается. Сейчас это Турция, Вьетнам, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Южная Осетия и Абхазия.